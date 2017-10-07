Ночью в Тольятти вновь горели автомобили. В городе действует пироман? (фото)

Прошедшей ночью тольяттинские пожарные в очередной раз выезжали на тушение автомобилей.

Одно из возгораний произошло на улице Есенина в Комсомольском районе. Сообщение о нем поступило на пульт пожарной службы в 2:25 минут.

В тушение пожара приняли участие 2 единицы техники и 8 человек личного состава, сообщает региональное МЧС. Пожар был ликвидирован в 2 час. 32 мин. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото с места этого пожара было опубликовано пользователями Вконтакте. Они же разместили еще одно фото сгоревшего авто и также в Комсомольском районе, но на улице Чайкиной.

Тольяттинцы в комментариях отмечают, что на улице Есенина это уже третий поджог за последние месяцы, а на улице Чайкиной на том же месте был поджог машины летом.

Фото: Дмитрий Тепляков