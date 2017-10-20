Тольяттинские футболисты сыграют за Кубок РФС

В Москве в Доме футбола прошла жеребьевка финального турнира Кубка РФС по футболу среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов ФНЛ и ПФЛ (игроки 2003 года рождения).

Финальный турнир пройдет с 23 октября по 2 ноября в Сочи.

Составы групп:

Группа «А»

1. «Зенит-Ижевск» Ижевск

2. «Текстильщик» Иваново

3. «Авангард» Курск

4. СКА Ростов-на-Дону

Группа «В»

1. «Луч-Энергия» Владивосток

2. «Олимпиец» Нижний Новгород

3. «Тюмень» Тюмень

4. «Балтика» Калининград

Группа «С»

1. «Академия» Краснодарский край

2. «Тамбов» Тамбов

3. «Чертаново» Москва

4. «Енисей» Красноярск

Группа «D»

1. «Энергомаш» Белгород

2. «Юность» Владикавказ

3. «Витязь» Подольск

4. «Академия» Тольятти

Расписание матчей:

1 тур – 24 октября (вторник)

«Энергомаш» — «Академия» Тольятти

2 тур – 25 октября (среда)

«Академия» Тольятти — «Витязь»

3 тур – 27 октября (пятница)

«Юность» — «Академия» Тольятти

29 октября (воскресенье) — четвертьфиналы

31 октября (вторник) — полуфиналы

2 ноября (четверг)

Матч за 3 место

ФИНАЛ.