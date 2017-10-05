В Тольятти осудили банду, собиравшуюся торговать наркотиками в городе

В начале этого года ФСБ Самарской области получила информацию о деятельности группы лиц, организовавшей поставки наркотических средств в Тольятти.

14 марта члены группы Бочаркин А.Ю., Герасимов В.А. и Филиппов А.Е., следовавшие из Москвы на автомашинах «Лада Ларгус» и «Лексус GS 300», были задержаны сотрудниками Управления на КПП «Рубеж» в Тольятти. В багажнике «Лады» было обнаружено более 100 г мефедрона. Наркотик указанные лица приобрели в Москве через «закладку» и везли в Тольятти для реализации.

Спустя два дня следственным отделом Управления в отношении Бочаркина А.Ю., Герасимова В.А. и Филиппова А.Е. было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

13 сентября Комсомольский районный суд признал их виновными, каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает региональное Управление ФСБ. Приговор вступил в силу 26 сентября 2017 года.