В Подстепках невнимательная автоледи устроила аварию с маршруткой (фото)

Днем в селе Подстепки произошла авария с пассажирским микроавтобусом.

Около 12 часов 61-летняя водитель автомобиля «Ниссан» двигалась в сторону города и не заметила «Пежо», который остановился, чтобы высадить людей. Удар пришелся в заднюю часть кузова «Пежо».

В результатах аварии пострадали два человека – водитель малолитражки и 53-летняя пассажирка автобуса. Водителя доставили в больницу с переломом ноги и травмой головы. Пассажирка микроавтобуса в момент столкновения не удержалась в салоне и упала. Она была доставлена в больницу с травмами шеи.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, по данному факту проводиться проверка.
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 20.10.2017 15:24 [79] (0)
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