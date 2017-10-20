Новорожденный в России сможет получить подарок от государства

Каждый новорожденный в России может уже в следующем году получить подарок от государства. Такой пункт есть в проекте плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства, разработанный Минтрудом, пишут «Известия».

Подарки планируется вручать матери при выходе из роддома. По словам специалистов, это могут быть подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые младенцу вещи преимущественно российского производства.

Как считают в Минпромторге, инициатива позволит не только поддержать отечественного производителя, но и станет стимулом для улучшения демографической ситуации.

Проект уже согласовали в Минэкономразвития. Вместе с тем конкретных предложений о порядке проведения и финансирования этого мероприятия нет. По мнению Минтруда, раскошелиться должны регионы.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 20.10.2017 15:48 [20] (0)
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