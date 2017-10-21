В России продлен запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

Роспотребнадзор постановил продлить на 180 суток запрет на розничную продажу в России спиртосодержащей непищевой продукции.

"В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельными исходами… постановляю… юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами… с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции", — говорится в постановлении на официальном портале правовой информации.

Напомним, с 23 декабря прошлого года на 30 суток была приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией. Это произошло после массовых отравления людей в рядя регионов поддельным косметическим средством "Боярышник". Затем действие запрета продлевали еще два раза - на 60 и на 90 дней.