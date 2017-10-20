Директор тольяттинской фирмы предстанет перед судом за сокрытие денег от налоговой

В Тольятти перед судом предстанет генеральный директор ООО «Атлас» за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуратурой Автозаводского района утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу.

По версии следствия, мужчина, являясь лицом, обязанным платить установленные законом налоги и сборы, совершил сокрытие денежных средств в общей сумме 3 740 623 рублей от МИ ФНС России № 2 по Самарской области, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Вину в совершении преступления он признал полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.