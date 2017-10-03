В Тольятти продолжает снижаться уровень безработицы

В администрации Тольятти состоялось заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В начале встречи был традиционно озвучен доклад о ситуации на рынке труда города. Здесь отмечены положительные тенденции. Как рассказал директор «Центра занятости населения г.о. Тольятти» Владимир Багаев, уровень безработицы стабильно снижается. На сегодняшний день в городе официально зарегистрировано 5307 безработных, в то время как предприятиями заявлено о 5427 вакансиях. Таким образом, данные показатели практически сравнялись, а напряженность на рынке труда города составляет 1,1 человека на 1 свободное место.

По словам Багаева, более 60% обратившихся в центр занятости удается трудоустроить. На содействие занятости работников, высвобождаемых с АВТОВАЗа, нацелены специальные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Так, с 1 сентября текущего года постановлением Правительства РФ на эти цели выделены дополнительные средства в размере 462 млн рублей. Финансовая поддержка оказывается сразу по трем направлениям. Первое – это возмещение затрат на заработную плату предприятиям, которые принимают высвобожденных работников завода – 14, 115 тыс. в месяц с учетом налогов и страховых взносов. Второе направление – это частичная компенсация расходов на материально-техническое обеспечение работ, третье – профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников.

Владимир Багаев добавил, что, несмотря на положительную динамику на рынке труда, не теряет своей актуальности вопрос организации временных общественных работ. А потому он обратился к представителям предприятий с просьбой уделить внимание этой проблеме.

В рамках второго вопроса членам комиссии была представлена информация о реализации мероприятий, направленных на снижение смертности, сохранение и укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни горожан.

Как рассказал руководитель управления физической культуры и спорта администрации Александр Герунов, ежегодно в Тольятти проводится около 300 мероприятий городского масштаба с охватом более 100 тыс. человек. Набирает обороты работа спортклубов по месту жительства. В этом направлении задействованы 17 инструкторов, которые организуют мероприятия на базе школ.

В городе активно внедряется всероссийский комплекс ГТО. На данный момент в Тольятти существует два центра тестирования, определены места, где могут сдать нормативы все желающие. «Мы привлекаем предприятия к участию в этом процессе. Наши специалисты готовы выехать на каждое производство и проконсультировать по всем интересующим вопросам, рассказать о престижности и важности этого комплекса», – говорит Герунов.

Что касается развития инфраструктуры, только в этом году в рамках проекта «Пять шагов благоустройства» в городе будут оборудованы 17 современных спортплощадок. Серьезные планы по строительству спортобъектов связаны с реализацией мероприятий в рамках празднования 50-летия АВТОВАЗа – это и небольшие комплексы для профильных школ, и масштабные спортивные центры.

Также члены комиссии заслушали информацию о работе Самарского областного комитета профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и утвердили проект трехстороннего городского соглашения «О регулировании социально-трудовых отношений на 2018-2020 гг.»