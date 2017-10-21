В Тольятти впервые выступит большой сводный хор детских садов

27 октября в 16.00 в Филармонии Поволжского Православного института в рамках I Фестиваля детского творчества «Веселая карусель» выступит Большой сводный хор детских садов г.о. Тольятти.

Фестиваль детского творчества «Веселая карусель» - это совместный творческий проект АНО «Православная классическая гимназия» и АНО ДО «Планета детства «ЛАДА». Фестиваль уникален тем, что в мероприятии участвуют ансамбли и хоры детей самой младшей возрастной группы – дошколята из Прогимназии и восьми детских садов АНО «Планета детства «Лада».

В завершении концерта на сцене филармонии выступит Большой сводный хор детских садов – сто малышей исполнят музыкальную композицию по произведениям замечательных российских авторов. Впервые в городе и области состоится выступление столь многочисленного хора с такими юными участниками. А в следующем году «Веселая карусель» ожидает друзей и партнеров из Вольфсбурга, и фестиваль получит международное звучание, сообщает пресс-служба Православной гимназии.

В концерте также примут участие хор Православной классической гимназии «ЛИК» и творческие коллективы детских садов АНО «Планета детства «ЛАДА». Гостем праздника станет хоровой коллектив «Созвучие» учебного филиала «Победа» НФ «Детский епархиальный образовательный центр».

Концерт пройдет в Филармонии Поволжского Православного института по адресу Южное шоссе, 121 (Учебный центр ООО «Соцкультбыт АвтоВАЗ»). Вход свободный.