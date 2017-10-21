Депутаты отклонили поправки в бюджет о включении дополнительных расходов

18 октября на очередном заседании Думы Тольятти был рассмотрен представленный администрацией пакет изменений в главный финансовый документ города.

Суть предложения выделить средства в размере 75,1 млн рублей для расчетов с коммерческой организацией. Справедливо поставив под сомнение источники финансирования этих расходов, депутаты не согласились с поправками, сообщает пресс-служба тольяттинского парламента.

Представители администрации пояснили, что существует необходимость до 24 октября текущего года закрыть финансовые обязательства в размере 75,1 млн рублей перед ООО «Высокие технологии». В качестве источников финансирования администрация предложила сократить расходы на предоставление дополнительных мер соцподдержки на 23,2 млн рублей и использовать дополнительные доходы от налога на имущество физических лиц в сумме 51,9 млн рублей.

Предварительно пакет поправок рассматривался на заседании комиссии по социальной политике под председательством Александра Родионова. Позиция членов комиссии, а позднее и всего депутатского корпуса в ходе заседания Думы была однозначная - недопустимо сокращение социально значимых расходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки на питание отдельных категорий обучающихся.

Усомнились депутаты и в представленных расчётах и перспективах фактических сборов налоговых платежей. Вопрос прорабатывался на комиссии по бюджету и экономической политике. Сомнения парламентариев разделили аудиторы Контрольно-счётной палаты г.о. Тольятти. Годами ранее в Тольятти увеличивался налог на имущество физических лиц, и моментально было зафиксировано снижение собираемости этого налога. В решении Думы было отмечено отсутствие обоснования расчёта, согласно которому должно увеличиться поступление налога на имущество физических лиц. «Депутаты не разделяют оптимизма по поводу использования налога на имущество физических лиц в качестве источника финансирования. Ну, а сокращать социально значимые расходы совершенно точно нельзя», - резюмировал председатель Думы Дмитрий Микель.

Председатель комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Борислав Гринблат в ходе заседания Думы задал представителями администрации резонный вопрос: «Все ли меры по урегулированию ситуации с ООО «Высокие технологии» исчерпаны?!» По мнению депутатов, администрации следует использовать все возможные инструменты, чтобы разрешить вопрос без потерь для бюджета, вплоть до обращения в суд по оспариванию суммы долга, объемов и качества произведенных работ.