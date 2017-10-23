В Тольятти пройдет мини-ярмарка вакансий для инвалидов

26 октября с 10.00 до 12.00 часов Центр занятости населения г.о. Тольятти приглашает жителей города посетить Мини-ярмарку вакансий для инвалидов, которая будет проходить в холле 1 этажа Центра занятости.

В мини-ярмарке вакансий для инвалидов будут принимать участие предприятия различных сфер деятельности, в том числе крупные работодатели города, которые предложат свободные вакансии для данной категории граждан, ищущих работу. Посетители мини-ярмарки вакансий смогут пройти собеседованиесразу с несколькими работодателями, узнать информацию об актуальных вакансиях на предприятиях и организациях города, а также получить квалифицированную консультацию по вопросам труда и занятости.

Из общегородской базы вакансий будет представлена информация о свободных рабочих местах на предприятиях города, которая размещается на стендах с разделением на рабочих и служащих.

Время проведения: 26 октября 2017 года, с 10.00 до 12.00 ч. Место проведения: Автозаводский район, ул. Свердлова, 45а, холл 1 этажа.