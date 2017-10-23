В Тольятти пройдет мини-ярмарка вакансий для инвалидов

26 октября с 10.00 до 12.00 часов Центр занятости населения г.о. Тольятти приглашает жителей города посетить Мини-ярмарку вакансий для инвалидов, которая будет проходить в холле 1 этажа Центра занятости.

В мини-ярмарке вакансий для инвалидов будут принимать участие предприятия различных сфер деятельности, в том числе крупные работодатели города, которые предложат свободные вакансии для данной категории граждан, ищущих работу. Посетители мини-ярмарки вакансий смогут пройти собеседованиесразу с несколькими работодателями, узнать информацию об актуальных вакансиях на предприятиях и организациях города, а также получить квалифицированную консультацию по вопросам труда и занятости.

Из общегородской базы вакансий будет представлена информация о свободных рабочих местах на предприятиях города, которая размещается на стендах с разделением на рабочих и служащих.

Время проведения: 26 октября 2017 года, с 10.00 до 12.00 ч. Место проведения: Автозаводский район, ул. Свердлова, 45а, холл 1 этажа.

 
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 23.10.2017 08:04 [112] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2017, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus