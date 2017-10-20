Жителя Хрящевки осудили за выращивание конопли на приусадебном участке

Прокуратурой Ставропольского района поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого мужчины, обвиняемого в незаконном культивированим в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.

Следствием установлено, что А. в начале лета 2017 года на приусадебном участке по ул. Школьной в селе Хрящевка высадил растения рода Cannabis (конопля) в количестве 26 кустов. Он осуществлял их культивацию для личного употребления без цели дальнейшего сбыта.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ, сообщает областная прокуратура. Приговор суда в законную силу не вступил.

 
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  2. TLT.ru
  3. 20.10.2017 17:25 [102] (0)
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