Почему вам могут отказать в кредите?

Вопрос, почему банки отказывают в выдаче кредитов, является злободневным. Не стоит впадать в панику, если получили отказ без объяснения причины, поскольку в другой финансовой организации вам могут одобрить кредит. На всякий случай уточните, почему было принято решение не в вашу пользу, это позволит избежать ошибок в будущем. Портал майфин.бай, который предлагает информацию о продуктах белорусских банков и кредитный калькулятор, рассказал, почему банки могут отказать в выдаче кредита.

Главный фактор отказа

Первостепенной причиной, по которой люди получают отказы, является плохая кредитная история. Нарушают ее не только долги и просроченные кредиты. Под «плохой» понимается та КИ, которая не отвечает требованиям конкретного банка.

Иногда человек имеет плохую кредитную историю, но в прошлом не оформлял ни одного кредита. Такое случается редко, только в отношении граждан, которые имеют огромные задолженности по коммунальным платежам или налоговой инспекции.

Кредитная история может быть испорчена:

из-за несвоевременной оплаты;

злоумышленниками специально;

из-за банальной ошибки;

по техническим причинам.

Иные причины отказа в выдаче кредита

Иногда полностью отказывают, если была запрошена слишком большая сумма. Исходя из правил, сумма по кредиту и другим долговым обязательствам не должна превышать 30-40%. Если вы рассчитываете на большее количество денег, то велика вероятность, что вам откажут. Чтобы не совершить такую ошибку, используйте калькулятор. С его помощью можете определить примерные суммы, на которые можете рассчитывать.

К другим причинам отказа относится:

Возраст. Считается, что он влияет на уровень ответственности и обеспечения. Молодым людям в возрасте до 24 лет сложно получить средства банка в долг, поскольку сохраняется возможность призыва на военную службу. Отсутствие стационарного домашнего телефона, рабочего или сотового. Сотрудникам службы безопасности проще связаться с нерадивым кредитополучателем, чтобы напомнить о необходимости внесения платежей. Отсутствие телефонов усложняет эту процедуру. Небольшой стаж работы. При выдаче средств внимание уделяется финансовой стабильности кредитополучателя. Причиной отказа может стать стаж меньше трех месяцев на последнем месте работы. Наличие судимости. При этом проверяется статья, из-за которой человек был осужден. Если она связана с мошенничеством, экономическими преступлениями, получить средства до погашения судимости будет очень сложно.

Сотрудники банка могут отказать и в том случае, если есть подозрение на то, что человек указал недостоверные сведения о себе или своих близких. Сотрудники, проверяющие заявки, часто сравнивают информацию с той, которая была предоставлена в другие финансовые учреждения.

Что делать при отказе?

Если вы получили отказ в одном банке, обратитесь в другой. Если было принято отрицательное решение в отношении вашей кандидатуры во всех учреждениях, тогда начинайте работу самостоятельно. Запросите свою КИ, проанализируйте ее. Иногда кредит закрыт давно, но в личном деле об этом забыли указать. При выявлении этой или других ошибок можете смело обратиться в Бюро.

Увеличить вероятность выдачи средств можно в банках, если воспользоваться предложением, когда требуется минимум документов, а решение по заявке принимается быстро. В этом случае будьте готовы, что процентные ставки будут высокими.

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