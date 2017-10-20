Почему вам могут отказать в кредите?

Вопрос, почему банки отказывают в выдаче кредитов, является злободневным. Не стоит впадать в панику, если получили отказ без объяснения причины, поскольку в другой финансовой организации вам могут одобрить кредит. На всякий случай уточните, почему было принято решение не в вашу пользу, это позволит избежать ошибок в будущем. Портал майфин.бай, который предлагает информацию о продуктах белорусских банков и кредитный калькулятор, рассказал, почему банки могут отказать в выдаче кредита.
Главный фактор отказа
Первостепенной причиной, по которой люди получают отказы, является плохая кредитная история. Нарушают ее не только долги и просроченные кредиты. Под «плохой» понимается та КИ, которая не отвечает требованиям конкретного банка.
Иногда человек имеет плохую кредитную историю, но в прошлом не оформлял ни одного кредита. Такое случается редко, только в отношении граждан, которые имеют огромные задолженности по коммунальным платежам или налоговой инспекции.
Кредитная история может быть испорчена:
Иные причины отказа в выдаче кредита
Иногда полностью отказывают, если была запрошена слишком большая сумма. Исходя из правил, сумма по кредиту и другим долговым обязательствам не должна превышать 30-40%. Если вы рассчитываете на большее количество денег, то велика вероятность, что вам откажут. Чтобы не совершить такую ошибку, используйте калькулятор. С его помощью можете определить примерные суммы, на которые можете рассчитывать.
К другим причинам отказа относится:
Сотрудники банка могут отказать и в том случае, если есть подозрение на то, что человек указал недостоверные сведения о себе или своих близких. Сотрудники, проверяющие заявки, часто сравнивают информацию с той, которая была предоставлена в другие финансовые учреждения.
Что делать при отказе?
Если вы получили отказ в одном банке, обратитесь в другой. Если было принято отрицательное решение в отношении вашей кандидатуры во всех учреждениях, тогда начинайте работу самостоятельно. Запросите свою КИ, проанализируйте ее. Иногда кредит закрыт давно, но в личном деле об этом забыли указать. При выявлении этой или других ошибок можете смело обратиться в Бюро.
Увеличить вероятность выдачи средств можно в банках, если воспользоваться предложением, когда требуется минимум документов, а решение по заявке принимается быстро. В этом случае будьте готовы, что процентные ставки будут высокими.
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