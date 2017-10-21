Фото: мэрия тлт

В мэрии Тольятти проходят обыски

В пятницу, 20 октября, были задержаны начальник одного из отделов и главный специалист департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти. Об этом сообщает Волга Ньюс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, муниципальные служащие хотели получить деньги у предпринимателя, ремонтировавшего детсад, за подписание актов приемки выполненных работ.

Работников администрации города задержали сотрудники ФСБ при получении 250 тыс. рублей.

По данным источника, сейчас в мэрии Тольятти проводят обыск.
  1. Город
  2. Волга Ньюс
  3. 21.10.2017 10:04 [425] (0)
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