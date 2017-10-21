В мэрии Тольятти проходят обыски

В пятницу, 20 октября, были задержаны начальник одного из отделов и главный специалист департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти. Об этом сообщает Волга Ньюс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, муниципальные служащие хотели получить деньги у предпринимателя, ремонтировавшего детсад, за подписание актов приемки выполненных работ.

Работников администрации города задержали сотрудники ФСБ при получении 250 тыс. рублей.

По данным источника, сейчас в мэрии Тольятти проводят обыск.