«Ладья» во втором матче проиграла «Снежным Барсам»

В первом периоде хозяева забросили две шайбы в ворота Арсения Никонорова, создав себе комфортное преимущество – 2:0.

Во втором периоде хозяева еще больше увеличили свое преимущество: на голы Кирилла Балдина и Александра Мелихова волжане ответили лишь точным броском Леонида Николенко– 4:1, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

А на 48-й минуте Балдин оформил дубль, причем обе свои шайбы форвард «Снежных Барсов» забросил в меньшинстве! После этого место в воротах «Ладьи» занял давно не игравший Руслан Ялбуев.

Через полторы минуты Владимир Журавлев сократил счет (5:2). А в концовке Константин Кухарев и Николенко (стал автором дубля) вообще свели к минимуму преимущество хозяев (5:4). Это позволило Алексею Алексееву на последних минутах рискнуть и заменить вратаря шестым полевым игроком. Но за 4 секунды до финальной сирены Самат Данияр поразил пустые ворота «Ладьи» - 6:4 победа «барсов».