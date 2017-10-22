Жигулевская ГЭС получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

Жигулевская ГЭС получила паспорт готовности к максимальным нагрузкам в осенне-зимний период (ОЗП) 2017-2018 гг. Проверку готовности станции к зиме проводила межведомственная комиссия, под руководством члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженераПАО «РусГидро» Бориса Богуша. В течение недели специалисты тщательно проверяли выполнение всех организационно-технических мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Экспертная оценка установила, что план по подготовке к зиме выполнен качественно и в полном объеме, сообщили в пресс-службе ГЭС.

В соответствии с графиком выполняются капитальные и плановые ремонты, техническое обслуживание оборудования. Проведен осмотр гидротехнических сооружений, проверка устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, электротехнического оборудования. Гидромеханическое и крановое оборудование подготовлено к маневрированию в зимних условиях, утеплены производственные помещения. Прошли тренировки оперативного персонала по действиям в аварийных ситуациях при пониженных температурах.

Подготовка и прохождение осенне-зимнего периода – один из самых ответственных периодов в работе ГЭС. В холодное время года существенно возрастает общая нагрузка на единую энергосистему страны (ЕЭС). Принцип работы гидроэлектростанций позволяет оперативно реагировать на изменения потребностей энергосистемы: по заданию Системного оператора ЕЭС мощность гидроэлектростанции в течение короткого времени может быть сведена до минимума или доведена до максимума. Такой регулирующей способностью ГЭС принципиально отличаются от тепловых и атомных электростанций. Именно гидростанции покрывают пики нагрузок (максимумы энергопотребления) в энергосистеме, поддерживают заданные параметры мощности и служат гарантом надежности её функционирования.