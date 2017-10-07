Тольяттинца, отказавшегося дать сигарету, жестоко избили во дворе его дома (видео)

Ночью в полицию Тольятти поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен мужчина с множественными переломами. В медицинское учреждение немедленно выехал наряд полиции. Выяснив, с какого адреса поступил пострадавший, группа оперативников отправилась и туда.

Приехав на место, полицейские опросили возможных свидетелей трагического происшествия, в результате которых мог пострадать мужчина, а так же изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения "Безопасный дом". Из собранных полицейскими материалов следовало, что у дома, расположенного по ул. Гидротехнической, трое молодых людей с вечера распивали спиртные напитки. В какой то момент из подъезда вышел мужчина, проживающий в этом доме. Компания молодых людей остановила его просьбой – «Дай закурить». На что прохожий ответил, что придерживается здорового образа жизни и сигарет не имеет. Такой ответ обозлил вопрошающего, и тот набросился на прохожего с кулаками. Завязалась драка, в результате которой прохожему были причинены серьезные травмы.

В ходе осмотра места происшествия и поквартирного обхода у сотрудников полиции появилось основание подозревать в совершении данного преступления мужчину 1992 года рождения, проживающего в соседнем дворе. Стало известно, что в марте текущего года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за кражу.

Сотрудники уголовного розыска пришли к подозреваемому домой и провели у него обыск. Полицейские изъяли куртку потерпевшего со следами пятен бурого цвета. Подозреваемого доставили в отделение полиции.

По признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемые задержаны, сообщили в облГлавке.