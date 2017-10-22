В Тольятти в общежитии пьяная компания чуть не убила соседа, попросившего не шуметь

Инцидент произошел в холле одного из общежитий Автозаводского района. Компания молодых людей слушала громкую музыку в позднее время, тем самым не давая жильцам спать. В ходе возникшего конфликта один из молодых людей нанес телесные повреждения вышедшему на шум жильцу дома. Свидетели случившегося вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, опросили соседей  и изъяли улики, в том числе, и предполагаемое орудие преступления - нож. Пострадавший мужчина 1984 года рождения был госпитализирован в одно из медицинских учреждений города. 

В ходе оперативных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого - 24-летнего рабочего одного из предприятий города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время по умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 22.10.2017 16:03 [92] (0)
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