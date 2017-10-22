Неделя Тольятти: открытие «Кванториума», изменения в мерах соцподдержки, обыски в горадминистрации

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В Тольятти прошло торжественное открытие «Кванториума»

17 октября в технопарке «Жигулёвская долина» прошло торжественное открытие детского технопарка «Кванториум». Он входит в Общероссийскую сеть детских технопарков. На открытии присутствовали руководители города и региона, представители учебных заведений, школьники младших и средних классов.

Врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылёв и глава администрации г.о. Тольятти Сергей Анташев нажали на кнопку, символизирующую запуск «Кванториума». Затем высокие гости отправились осматривать учебные классы, а для школьников была организована научно-популярная развлекательная программа, сообщает пресс-служба «Жигулёвской долины».

Во время мероприятия Александр Кобенко заявил, что в перспективе детский технопарк будет интегрирован в архитектуру Национального инжинирингового центра, создающегося в Тольятти. Школьники города, занимающиеся в технопарке «Кванториум – 63 регион», не только получат новые знания, но и смогут их применить на реальных проектах. Обучение будет вестись по нескольким направлениям: в Самаре – «Аэроквантум», «IT-квантум», «Робоквантум», «Космоквантум», «VR» (виртуальная реальность); в Тольятти – «IT-квантум», «Робоквантум», «Наноквантум», «Автоквантум», «Промышленный дизайн».

В правительстве региона вновь меняют меры соцподдержки граждан

В четверг, 19 октября, прошло очередное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области. Во время совещания врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин доложил о сделанных расчетах средств областного бюджета, необходимых для компенсации проезда по социальным картам исходя из количества поездок. Он предложил несколько вариантов решения вопроса – от 70 льготных поездок, до «безлимита», сообщает областное правительство.

Следующий вопрос, рассмотренный на заседании рабочей группы, касался ежемесячных денежных выплат. Подготовлено 16 предложений по увеличению критериев ограничения размера пенсии. Сейчас этот критерий — 19,5 тысяч рублей в месяц. Кроме того разработан вариант возобновления ЕДВ неработающим ветеранам без учета размера пенсии. По предоставлению единовременных компенсационных выплат - тоже сделано несколько предложений. В ходе совещания прозвучала мысль, что подход к оказанию мер социальной поддержки должен быть единым, как для работающих, так и для неработающих ветеранов.

Чуть позже Дмитрий Азаров озвучил решения о дополнительных мерах соцподдержки в регионе. Глава региона выразил уверенность, что систему мер соцподдержки необходимо пересматривать, выстраивать ее по новой.

«Но люди не могут ждать, — заявил Дмитрий Азаров. — Нужны решения уже сейчас. Пока рабочая группа трудится, я принимаю решение. Во-первых, по перевозкам граждан. Сначала было ограничение в 50 поездок, потом в 60. Мы увеличиваем их количество до 90».

Что касается мер поддержки работающих пенсионеров — ветеранов труда, то глава региона заметил: оставлять без поддержки эту категорию граждан несправедливо. При этом наиболее оправданным при расчете нуждаемости была бы ориентация на доход.

«Но вы представьте, какая это волокита. Собрать справки, данные… — отметил Дмитрий Азаров. — Я считаю справедливым в этой ситуации принять решение по работающим ветеранам, а это заслуженные люди: если у них пенсия ниже средней по области, то есть 13500 рублей, они должны получать поддержку, невзирая на то, работают они или нет. Люди чувствуют свою востребованность, и мы заинтересованы в их труде, опыте, мудрости. Это психологически важнейший фактор. Такое решение я принимаю на данном этапе».

Глава региона заявил, что это решение будет оформлено до конца года.

Главный федеральный инспектор оценил работы по благоустройству тольяттинских дворов

18 октября главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан совершил объезд объектов капитального ремонта в Тольятти с целью контроля реализации в регионе проекта "Формирование комфортной городской среды".

В ходе рабочей поездки Сергей Чабан посетил три объекта в Центральном и Автозаводском районе, работы на которых находятся в стадии завершения. На всех объектах Сергей Чабан общался с активом собственников жилых домов, подавших заявку на участие в программе в 2017 году.

По окончании объезда комиссия положительно оценила ход выполняемых работ и отметила большую заинтересованность жителей в процессах, направленных на формирование комфортной городской среды. Напомним, что действие программы рассчитано до 2022 года.

В Тольятти из-за затянувшегося капремонта дожди затопили квартиры в доме

На аппаратном совещании в горадминистрации рассказали о ситуации с затянувшимся капремонте в некоторых многоквартирных домах Тольятти. Выяснилось, что до сих пор ведется капитальный ремонт кровли в доме на Московском проспекте, 59. Из-за этого проливные дожди привели к тому, что затопленными оказались 23 квартиры.

Сергей Анташев дал поручение главе Автозаводского района Юрию Хвостову в срочном порядке вызвать руководителя Фонда капитального ремонта на этот объект. Ситуация затем обсуждалась на совещании в администрации, где присутствовали представители ФКР, управляющей компании, прокуратуры, старшая по дому. По словам Хвостова, были намечены неотложные меры по ликвидации протечек. Кроме того, администрация от лица жильцов дома обратилась с требованием сменить подрядчика в кратчайшие сроки.

В мэрии Тольятти прошли обыски

В пятницу, 20 октября, были задержаны начальник одного из отделов и главный специалист департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти, сообщает Волга Ньюс. Предположительно, муниципальные служащие хотели получить деньги у предпринимателя, ремонтировавшего детсад, за подписание актов приемки выполненных работ.

Работников администрации города задержали сотрудники ФСБ при получении 250 тыс. рублей. По данным источника, в мэрии Тольятти провели обыск.

В тоже время департамент финансов мэрии Тольятти объявил электронный аукцион для привлечения возобновляемой кредитной линии с лимитом 300 млн рублей. Кредитная линия привлекается на 1 год, начальная (максимальная) цена контракта рассчитана исходя из ставки 8,8% годовых. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 ноября, подведение итогов запланировано на 10 ноября.

В ОЭЗ «Тольятти» новый руководитель

На заседании Совета директоров АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» 17 октября принято решение о досрочном прекращении полномочий Алексея Пахоменко в связи с его переходом на новое место работы.

С 19 октября исполнять обязанности генерального директора управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» будет Сергей Федоров, ранее отвечающий за правовое обеспечение деятельности компании, сообщает пресс-служба ОЭЗ. Он работает над развитием ОЭЗ с 2011 года и является одним из самых первых членов команды. При его непосредственном участии заложены основы юридической деятельности организации.

Алексей Пахоменко руководил проектом с момента выхода постановления о создании особой экономической зоны в Ставропольском районе Самарской области в августе 2010 г. За время его работы ОЭЗ «Тольятти» вошла в число наиболее эффективных ОЭЗ страны, а также была признана одной из лучших инвестиционных площадок России.

На этой же неделе состоялся запуск второго этапа инфраструктуры особой экономической зоны «Тольятти». Теперь 427 га территории ОЭЗ, а это порядка 70% от общей площади, обеспечены всеми необходимыми энергоресурсами для подключения практически любого производства из различных отраслей промышленности, сообщает региональное правительство.

Строительство инфраструктуры на территории второго этапа площадью 246 га началось в феврале 2015 года. Всего генподрядчиком на этой территории проложено порядка 250 км различных коммуникаций и более 7 км дорог, что составляет примерное расстояние от Тольятти до Самары и обратно. Кроме того, сети электроснабжения и сети связи по опыту первой очереди проходят по кабельным эстакадам. Для того, чтобы смонтировать эти надземные сооружения строителям потребовалось более 3 тысяч тонн метала, это примерный вес 50-60 современных танков.

Напомним, что общая площадь ОЭЗ «Тольятти» составляет 660 га. В виду достаточно большой площади и очень сжатых сроков реализации проекта было принято решение застраивать территорию в три этапа. Сегодня в ОЭЗ «Тольятти» работает 7 заводов. Общий объем инвестиций достигает 17,2 млрд рублей.

Lada Vesta может получить турбомотор Renault

АВТОВАЗ приступил к адаптации французского двигателя для "Весты". Предполагается, что Lada Vesta получит турбированный четырехцилиндровый мотор рабочим объемом 1,3 литра, отдача которого составляет 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента.

Рабочий объем двигателя составляет 1 330 кубических сантиметров. Предполагается, что он войдет в состав силовой гаммы кроссовера Captur, хэтча Megane и минивэна Scenic. Хотя, возможно, одним из первых автомобилей, который получит этот двигатель, станет Lada Vesta.