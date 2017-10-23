Тольятти готовится к Дню комсомола

Тольятти готовится к череде мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею комсомольской организации. Праздничный марафон начнется 29 октября. В этот день в 14.00 в ДК "Тольятти" стартует первый в области зональный Форум "Мы вместе - мы за Россию!" с участием врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и гостей из других регионов.

В день рождения комсомола преобразятся стены галереи и лестничные пролеты ДК "Тольятти", где запланированы основные празднования. Дворец культуры украсят лозунги, призывы и комсомольская атрибутика. Встречать гостей будут волонтеры, переодетые в пионеров. Постараются вернуть бывших комсомольцев в юность гардеробщицы и работники буфета - для них уже отшиваются наряды для создания атмосферы прошлого, сообщили в городской администрации.

В фойе Дворца культуры будут расположены две фотозоны. Одна согласно современным веяниям будет снабжена набором хэштегов со слоганами прошлого, а вторая погрузит присутствующих в атмосферу страны советов: бюст Ильича, раритетные счеты, пионерские барабаны с палочками и прочие атрибуты комсомольской молодости.

Немало интересного будет происходить и на сцене. Творческие номера готовят более 400 артистов из Самары и Тольятти. 29 октября здесь зачитают послание, написанное 50 лет назад и заложенное в фундамент первого дома в Автозаводском районе по ул. Свердлова, 37.
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  3. 23.10.2017 07:01 [81] (0)
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