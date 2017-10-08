«Лада» В Сочи уступила в овертайме

 

Очередной матч чемпионата КХЛ тольяттинская ледовая дружина проводила в Сочи.

В первом периоде хозяева больше атаковали: Александр Лазушин чаще вступал в игру, чем его визави Константин Барулин, но счет открыть ни одной из команд не удалось. В одном из моментов шайба после броска игроков хозяев попала в штангу ворот Лазушина, сообщает пресс-служба команды.

Во втором периоде некоторым преимуществом владела уже «Лада» (особенно жарко у ворот Барулина было, когда «Лада» играла в большинстве), но реализовать его гости не смогли. После двух третей матча счет так и не был открыт.

А на 46-й минуте нападающий хозяев Сергей Шмелев реализовал большинство, открыв счет в матче (1:0). Тольяттинцы не сдались, предприняли отчаянные попытки сравнять счет, и в концовке смогли это сделать: получив численное преимуществу в двух игроков гости после точного броска Алексея Мастрюкова перевели игру в овертайм – 1:1. Но там победу гостям на 4-й минуте принес Павел Падакин – сочинцы взяли реванш за поражение в матче в Тольятти, когда «Лада» победила в овертайме с тем же счетом.

 
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 23.10.2017 09:07 [127] (0)
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