Тольяттинские депутаты предлагают сохранить финансирование органов ТОС на уровне 2017 года

В числе проектов муниципальных программ, которые в преддверии утверждения бюджета подробно обсуждали в Думе г.о.Тольятти, был и документ, касающийся некоммерческого сектора. Депутаты проанализировали мероприятия по поддержке социально ориентированных НКО, содействию развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив.

Изначально планировалось, что объем финансирования муниципальной программы, связанной с НКО, в 2018 году составит 8 млн 828 тыс.рублей. Однако в формируемом администрацией г.о.Тольятти проекте бюджета фигурирует цифра на порядок больше – 43 млн 263 тыс. рублей. Увеличение на 34 млн 435 тыс.рублей обусловлено созданием в нашем городе общественных советов микрорайонов, отмечают в пресс-службеДумы Тольятти.

Напомним, на них возложены важные функции, в том числе по пополнению местной и региональной казны за счет отчислений от акцизов на алкогольную продукцию. В связи с этим в штатное расписание МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» дополнительно введены 85 единиц «управляющих микрорайонами». В рамках общественного обсуждения объемов финансирования указанной муниципальной программы возражений со стороны общественности не высказывалось.

Отдельным пунктом в рекомендациях тольяттинского парламента было включено предложение относительно поддержки территориального общественного самоуправления, которое в прошлом отметило 20-летие своей деятельности. Выступая перед коллегами, председатель комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организация Нина Болканскова подчеркнула, что органы ТОС всегда были хорошими помощниками для депутатов в работе с населением. Депутаты считают, что объем субсидий, предоставляемых для развития территориального общественного самоуправления в Тольятти, должен быть сохранен на уровне нынешнего года. В качестве ориентира в решении Думы обозначены две цифры: 6 млн 150 тыс.рублей для органов ТОС в статусе юридических лиц и аналогичная сумма - для реализации инициатив (мероприятий) населения Тольятти в целях решения вопросов местного значения.