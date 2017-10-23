За выходные на дорогах Тольятти пострадали трое детей

На дорогах Тольятти все чаще страдают дети. Только в октябре месяце, по вине водителей, уже 10 юных пешеходов получили травмы, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

За минувшие выходные произошло три наезда на несовершеннолетних пешеходов:

20 октября в 8 утра 34-летний водитель "Лады" в районе дома 35 по ул. Дзержинского допустил наезд на 8-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть из-за стоящих вдоль правого края автомобилей в жилой зоне. Девочка госпитализирована с переломом ключицы.

В тот же день в 19:15 20-летний водитель "Шевролет Авео" в районе дома № 14а по ул. Механизаторов допустил наезд на двух пешеходов - женщину 1948 г.р. и 10-ти летнюю девочку, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина-пешеход госпитализирована, а девочке назначено амбулаторное лечение.

21 октября в 17:50 водитель, управляя автобусом "Пежо Бокстер", в районе дома №2а по улице Офицерская, допустил наезд на 12-ти летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП у пешехода ушиб правого коленного сустава.

За истекший период 2017 года на дорогах нашего города в дорожно-транспортных происшествиях получили травмы 126 детей.

Уважаемые родители, изо дня в день напоминайте детям важность соблюдения правил перехода проезжей части. Нельзя перебегать дорогу, нужно убедиться в безопасности перехода. Обращайте внимание на наличие световозвращающих элементов на одежде ребенка. Научите своих детей своим личным примером быть на дороге внимательными и осторожными.