Назначен новый руководитель правового департамента в администрации Тольятти

Сегодня глава Тольятти Сергей Анташев представил нового руководителя правового департамента. Им стал Александр Великосельский.

Александр Анатольевич родился 31 января 1963 г. в городе Фрунзе респ. Киргизия. Великосельский закончил Киргизский государственный университет им. 50-летия СССР в 1989 году по специальности «правоведение» с присвоением квалификации «юрист».

С 1979 по 1980 год проходил обучение в техническом училище № 7 ст. Бологое Октябрьской ж.д.

С 1980 по 1981 год работал слесарем по ремонту подвижного состава цеха периодического ремонта 3 разряда локомотивного депо Бологое Октябрьской ж.д.

С 1981 по 1983 год проходил военную службу в Вооруженных силах страны.

После армии работал слесарем МСР 3 разряда на Фрунзенском заводе ЭВМ, затем в 1984 году поступил на учебу в Киргизский государственный университет им. 50-летия СССР.

После окончания учебы работал старшим следователем прокуратуры Ленинского района г. Фрунзе Киргизской ССР.

С 1992 по 2013 год года замещал должности помощника прокурора Центрального района г.Тольятти, старшего следователя следственного управления прокуратуры Самарской области, старшего следователя прокуратуры Центрального района г.Тольятти, заместителя прокурора Центрального района г.Тольятти, заместителя прокурора г.Тольятти.

Освобожден и уволен из органов прокуратуры Самарской области по собственному желанию в связи с выходом на пению за выслугу лет.

С ноября 2013 года по октябрь 2017 года работал ведущим юрисконсультом в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса».

— Уверен, что профессиональные и личные качества, а также большой опыт практической работы позволят Александру Анатольевичу успешно справиться с поставленными задачами,

— подчеркнул Сергей Анташев.

Отметим, что бывший руководитель правового департамента Руслан Ушаков останется работать в администрации в должности заместителя руководителя.

Фото: "Городские ведомости"