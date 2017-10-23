В тольяттинской больнице во время операции пациентку заразили ВИЧ

Прокуратурой Комсомольского района признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту заражения пациента больницы ВИЧ-инфекцией.

Так, в 2014 году в тольяттинской городской больнице № 4 проведена плановая операция на коленный сустав 59-летней пациентке. В феврале 2015 года женщина вновь обратилась с жалобами на боль в колене в данное медицинское учреждение, где в ходе обследования у пациентки выявлено заражение ВИЧ-инфекцией.

По версии следствия, заражение произошло во время операции через катетер пострадавшей при введении растворов лекарственных средств и после проведения аналогичных манипуляций пациенту с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» в результате несоблюдения медицинским персоналом правил использования перчаток и обработки рук. Данный вывод был сделан, исходя из сроков развития заболевания, анализа образцов крови пострадавшей и ВИЧ-инфицированного пациента, находившегося также в день проведения операции в отделении анестезиологии-реанимации, сообщает прокуратура Комсомольского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, ход расследования находится на контроле прокуратуры района.