ГИБДД Тольятти вылавливает нарушителей на пешеходных переходах

20 октября на нескольких нерегулируемых пешеходных переходах в Центральном районе несли службу инспекторы ГИБДД. В отношении двух водителей были составлены административные материалы за непредоставление преимущества пешеходу. К административной ответственности привлечены и 2 пешехода, которые нарушили правила перехода проезжей части.

К сожалению, на каждый пешеходный переход нельзя поставить сотрудника полиции. С разницей в два часа на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Механизаторов совершено 2 наезда на пешеходном переходе, 4 пешехода в них получили различные травмы.

Весьма распространённая ситуация, когда водитель и пешеходы из-за остановившихся автомобилей не видят друг друга. Результат подобных ошибок - дорожные аварии - на пешеходных переходах, в которых уже 106 человек получили травмы и один погиб.

В следующий раз специальные профилактические мероприятия на пешеходных переходах будут проведены 23, 27 и 30 октября, отметили в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.