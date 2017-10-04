Тольяттинские полицейские сообщили о снижении количества преступлений в городе

На днях в актовом зале Управления прошло итоговое совещание, на котором сотрудники полиции подвели итоги работы тольяттинского гарнизона полиции за девять месяцев текущего года. В совещании приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, председатель городской Думы Дмитрий Микель, а также председатель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Владимир Гусев.

Как рассказал начальник У МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов, в 2017 году было отмечено снижение количества преступлений. За отчетный период на территории города зарегистрировано 6836 преступлений. Из общего числа преступлений тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано - 1221, из них расследовано более 71%.

На улице совершено 1584 преступления. Зарегистрировано грабежей 212, в том числе совершенных на улице 100. Краж транспортных средств зарегистрировано 87, количество расследованных краж автомашин 28. Зарегистрировано всего мошенничеств 1240, из них с использованием средств сотовой связи 318, вымогательств - 27. Выявлено 70 фактов незаконного оборота оружия расследовано 59 и направлено в суд - 42.

Расследовано преступлений прошлых лет - 175. Составлено протоколов за совершение правонарушений за мелкое хулиганство 1646, за распитие алкогольной продукции в общественных местах - 4063, за появление в общественных местах в состоянии опьянения 4225.

Проведено 672 мероприятия, направленных на выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе. По итогам проведенных мероприятий составлено 635 административных протоколов, изъято алкогольной продукции 35 218,21 литров на сумму 6 млн. 257 тыс. рубля, конфисковано 4 064,66 литра на сумму 1 млн. 480 тыс. 896 рублей, наложено штрафов на сумму 3 млн. 952 тыс. 500 рублей. Позитивные изменения стали возможны, в том числе, благодаря поддержке общественных организаций таких, как «Добровольная народная дружина», «Ночной патруль», «Народный контроль» и других.

Во взаимодействии с городской Администрацией Управлением ведется активная борьба с незаконными торговыми точками, рекламными конструкциями.

«Благодаря рекомендациям городской Администрации мы усилили свою деятельность по борьбе с незаконной рекламой и торговлей, вандализмом. Уже сейчас мы можем говорить о существенных результатах в этом направлении: общими усилиями было ликвидировано более 50 незаконных объектов торговли в 2016 году. Кроме того, мы ведем большую профилактическую работу по пресечению подобных правонарушений», - подчеркнул Хейрулла Ахмедханов.

Дмитрий Микель поблагодарил Хейруллу Мирзоевича за эффективную совместную работу в различных отраслях жизнедеятельности города.

«В последние годы мы наладили тесное сотрудничество тольяттинским гарнизоном полиции по самому широкому спектру вопросов: от борьбы с наркоманией до наведения порядка на улицах нашего города. Однако впереди еще много работы», - отметил Дмитрий Микель.