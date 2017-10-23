В Тольятти на освещение улиц выделят больше средств

Дума Тольятти добавила средств на освещение улиц. Соответствующее решение о внесении изменений в главный финансовый документ города депутаты приняли на заседании Думы 18 октября, сообщает пресс-служба тольяттинского парламента.

Данным документом предусмотрено выделение дополнительного финансирования на освещение магистралей и улиц Центрального и Комсомольского районов, а также проверку достоверности сметной документации на ремонт тротуаров, проездов и фасадов домов внутри кварталов.

В 2017 году на оказание услуг по освещению магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского района дополнительно выделено 10,3 млн рублей. В 2018 год на эти цели запланирован точно такой же объём финансирования.

В ходе обсуждения изменений в бюджет, на комиссии по бюджету и экономической политике под председательством Михаила Носорева, депутаты согласились с необходимостью выделить 830 тысяч рублей на проверку достоверности сметной документации на работы по ремонту пешеходных дорожек, фасадов, дворовых проездов, обустройству тротуаров и обеспечению освещением. По требованию Министерства ЖКХ Самарской области в связи с федеральным характером приоритетного проекта Формирование современной городской среды, важно, чтобы все работы от проектирования до конечного результата были выполнены предельно качественно. Данная процедура призвана предотвратить некорректное формирование расходов бюджетами всех уровней.