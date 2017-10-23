В Минтруде опровергли планы по повышению минимального трудового стажа‍

Повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости не обсуждается, сказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на неназванных федеральных чиновников сообщила, что такая идея рассматривается в администрации президента и правительстве.

"Увеличение трудового стажа для начисления страховой пенсии может заменить повышение пенсионного возраста", — считает один из собеседников "Ведомостей".

Источники издания не уточнили, на сколько может измениться трудовой стаж.

По закону мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. До 2015 года минимальный трудовой стаж для получения выплат составлял пять лет. Сейчас для оформления страховой пенсии россиянин должен набрать семилетний стаж уплаты пенсионных взносов, заработав необходимый минимум пенсионных баллов. Они начисляются каждый год при условии внесения взносов на обязательное пенсионное страхование.

При этом необходимый стаж ежегодно увеличивается на 12 месяцев и к 2025 году должен составить 15 лет. Если человек не набрал соответствующую трудовую выслугу, то может претендовать только на пенсию по старости.

Также обсуждается возможность повышения пенсионного возраста. В проекте стратегии экономического развития на 2018-2024 годы предлагается, начиная с 2019 года, ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.