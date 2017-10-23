28-летняя тольяттинка пойдет под суд за организацию игорного притона

Прокуратурой Автозаводского района утверждено обвинительное заключение в отношении 28-летней жительницы Тольятти, обвиняемой в незаконной организации и проведение азартных игр.

Как сообщили в областной прокуратуре, в июне 2017 года Е., зная о запрете на территории Самарской области игорной деятельности, осуществляла незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны. Игры проводились в нежилом помещении здания, расположенного на улице 40 лет Победы, 96.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ст. 171.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.