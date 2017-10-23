Тольяттинские студенты познакомились с мобильным приложением «ON RUSSIA!»

В Тольяттинском государственном университете состоялся телемост со студентами Томского политехнического университета, на котором было презентовано новое студенческое мобильное приложение «ON RUSSIA!».

В таком формате томская команда авторов проекта уже не первый месяц обсуждает идею мобильного приложения, презентует коллегам из разных городов его основные функции и возможности, а также разрабатывает форматы сотрудничества с различными вузами. Самарская область стала одним из регионов, студенты которого проявили инициативу участвовать в совместной доработке приложения. Ранее такие презентации прошли в Хабаровске, Приморье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Тюмени, Омске и других городах. Всего в проекте на сегодняшний день принимает участие 15 регионов нашей страны.

Главная идея мобильного приложения «ON RUSSIA!» заключается в том, что оно позволит объединить на одной онлайн-площадке активную и патриотически настроенную молодежь со всей страны, разделяющую одну общую позицию – Россия сильная и великая страна, которой стоит гордиться. В приложении будут содержаться интересные мероприятия конкретного российского города или вуза, а также уникальные задания и квесты, за прохождение которых участники будут получать баллы и обменивать их на призы. Как говорят авторы идеи – это будет различная сувенирная продукция с патриотическими изображениями, символикой города или вуза, а также футболки с различными принтами и многое другое. Отдельное место в проекте авторы идеи выделяют президенту России Владимиру Путину, посвятив ему отдельные задания квестов и викторин, а в магазине товаров, в том числе, будет представлена сувенирная продукция с изображением главы государства.

Команда разработчиков приложения - это обычные студенты, которые открыты к сотрудничеству со всеми вузами страны. Это, по мнению авторов идеи, позволит сделать приложение максимально интересным и разносторонним. Оно будет отвечать всем запросам современной молодежи, а его наполнение зависеть от креатива каждого, кто подключится к этой работе.

В настоящий момент запущена бета-версия приложения, она доступна для скачивания в магазине Google Play. Сейчас студенты занимаются доработкой проекта и уже в ближайшее время будут готовы представить его в магазине Apple App Store. Для улучшения приложения с точки зрения безопасности, на которое требуется дополнительное финансирование, студенты начали собирать средства на краудфандинговой платформе Boomstarter (интернет-площадка для привлечения финансирования в творческие, технические и другого рода проекты).

samara.rusplt.ru

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