В Центральном районе грабитель на улице отобрал у инвалида деньги, паспорт и крестик

В Тольятти сотрудники уголовного розыска раскрыли ограбление инвалида - был задержан ранее судимый за кражу 35-летний местный житель.

Как рассказали в пресс-службе облГлавка, в феврале подозреваемый похитил у 24-летнего тольяттинца - инвалида, перенесшего инсульт, кошелек с денежными средствами, банковской картой, золотым крестиком и паспортом. Потерпевший выходил из магазина в Центральном районе, когда к нему подошел неизвестный, и, воспользовавшись его ограниченными физическими возможностями, открыто похитил имущество и скрылся.

Потерпевший сумел подробно описать полицейским внешность предполагаемого преступника. В результате работы у сотрудников уголовного розыска появилась информация о возможной причастности к данному преступлению ранее судимого жителя Тольятти. Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, веедтся розыск похищенного имущества.