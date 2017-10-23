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Дума Тольятти контролирует капремонт в проблемных домах

Тольяттинские депутаты потребовали от регионального оператора исправить ситуацию и привлечь к ответственности подрядные организации, не уложившиеся с ремонтом внутридомовых инженерных систем в 5-ти многоквартирных домах до начала отопительного периода.

В ходе предварительного обсуждения вопроса на комиссии по городскому хозяйству Думы г.о.Тольятти были перечислены наиболее проблемные адреса. Говорилось, в частности, о том, что в доме № 59 на Московском проспекте, где вследствие затянувшегося ремонта и допущенных отклонений произошло затопление 23 квартир. В тяжелом положении находятся и жильцы дома № 60 на улице Карла Маркса. Депутат Владимир Бобров сообщил коллегам, что подрядчик срезал здесь батареи и ушел с объекта, оставив людей мерзнуть в не отапливаемых помещениях. Еще одна «горячая точка» на карте Тольятти – дом № 48 на проспекте Степана Разина, где ремонт кровли в лучшем случае завершится лишь к середине ноября. Испытывают дискомфорт и жильцы дома № 120 на улице Мира, где, по словам депутата Максима Гусейнова, во всей многоэтажке не функционируют полотенцесушители, а электропроводку подрядчики прокладывают рядом со старой.

Вопиющие факты недобросовестного отношения исполнителей к работам по капремонту МКД и ненадлежащего контроля со стороны заказчика – областного Фонда капремонта соответствующую оценку получили и на заседании Думы г.о.Тольятти 18 октября. В решении Думы г.о.Тольятти зафиксированы подрядные организации, допустившие несвоевременное завершение работ общего имущества в многоквартирных домах: ООО «РСУ» (пр-т Московский, 23, ул.Победы, 52, ул. Карла Маркса, 60), ООО «ИнвестКом» (ул.Мира, 94), ООО «Девон» (ул.Октябрьская, 59), ООО «Лидер-Д» (ул.Мира, 120), ООО «СтройСервис» (пр-т Ст.Разина,48).

Председатель Думы Дмитрий Микель отметил, что организация работы в Думе такова, что депутаты имеют информацию и о положении дел с капремонтом в городе в целом и в разрезе конкретных адресов. На особом контроле парламентарии держат дома, где имеются проблемы с подключением отопления. В фокусе внимания находятся также дома, на которых ремонтные работы по плану должны были быть выполнены еще в 2015 и 2016 годах, сообщает пресс-служба тольяттинской Думы.

По настоянию депутатов представители Фонда капремонта в последнее время регулярно приезжают в Тольятти. К сожалению, в адрес регионального оператора высказывается много нареканий. Меж тем, необходимые правовые рычаги у фонда есть, вопрос лишь в том, насколько эффективно регоператор ими пользуется, особенно в части подбора добросовестных подрядчиков, а также контроля за качеством и сроками их работы. Многое зависит и от активности жильцов. Есть также вопросы по поводу того, как администрацией г.о.Тольятти налажено консультирование представителей МКД, как организовано проведение собраний жильцов. Все эти нюансы необходимо прорабатывать.

 
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  3. 23.10.2017 15:02 [14] (0)
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