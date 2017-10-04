Знаменитый телеведущий федерального канала проведет в Тольятти бизнес-конференцию

2 ноября 2017 года состоится конференция «Экономика 2017: разговор «без купюр» с Александром Кареевским». В этот день Тольятти станет экспертной площадкой для обсуждения прогнозов развития макроэкономики, будущего рубля и иностранных валют.

Александр Кареевский - эксперт фондового рынка, ведущий экономической программы на радиостанции Вести ФМ, обозреватель телеканала «Россия 24», который еженедельно подводит финансовые итоги и дает экономический анализ крупнейших эмитентов в эфире деловой программы «Геоэкономика». На мероприятии пойдет речь о перспективах российской экономики в условиях неопределенности, эксперт даст прогноз движений на мировых финансовых рынках и расскажет о возможностях инвестирования в текущей экономической ситуации. Все желающие смогут задать персональные вопросы и получить экспертные ответы.

Участие в конференции – бесплатно1 по предварительной записи по телефону: 8 800 500 70 85 или на странице мероприятия на сайте bcspremier.ru.

Организатор встречи компания БКС Премьер2

Начало конференции в 18:30.

Адрес: г. Тольятти, Южное ш., 165, Технопарк «Жигулевская долина», конференц-зал.

1. Не является образовательной деятельностью. Количество мест ограничено.

2. Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г., Лицензия проф. участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-13349-100000. Выдана ФСФР 14.10.2010 г.) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.

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