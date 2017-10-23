В двух тольяттинских магазинах устраивали азартные игры

В прокуратуру Автозаводского района поступило анонимное обращение о незаконной игорной деятельности в торговых точках по ул. Свердлова, 28А и ул. Свердлова, 44Б.

Проведенная проверка установила, что в магазинах по вышеуказанным адресам «Продукты 24», принадлежащих ООО «Завет» и ООО «Юкка», организовано проведение азартных игр вне игровой зоны. В ходе проведенных мероприятий с торговых точек изъято два игровых терминала, сообщает региональная прокуратура.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, ход которой взят прокуратурой района на контроль.