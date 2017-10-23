Осужден житель Жигулевска, избивший и ограбивший 87-летнюю пенсионерку-инвалида

Прокуратурой Жигулевска поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего Х., обвиняемого в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Следствием было установлено, что 9 июля 2017 года Х. позвонил в квартиру одинокой 87-летней пенсионерки, являющейся инвалидом по зрению 2 группы. Когда пенсионерка открыла дверь, он зашел в квартиру и стал требовать деньги на покупку спиртного. Затем он три раза толкнул потерпевшую, в результате чего она упала и получила телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков. Х. выхватил у пенсионерки кошелек с денежными средствами в сумме 1300 рублей и скрылся.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре области. Приговор в законную силу не вступил.