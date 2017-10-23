Тольяттинские эрудиты выявят сильнейших!

Для всех интеллектуалов - продлен приём заявок на городской фестиваль команд эрудитов «Интеллект-63», заявки принимаются ДО 27 ОКТЯБРЯ.

Соревновательные туры фестиваля представляют собой микс различных интеллектуальных игр. Здесь и логические загадки, шарады, тестовые задания по различным тематическим направлениям. «Интеллект-63» - реальная возможность проверки своего спектра знаний и некий тест на IQ.

В городском фестивале команды будут делиться на две категории. К ПЕРВОЙ, относятся команды, сформированные из учащихся очной формы обучения, учащиеся общеобразовательных организаций, студенты образовательных организаций в возрасте 14-25 лет на момент проведения фестиваля. В состав команд не допускается включение преподавателей, аспирантов и студентов заочной формы обучения. Команды первой категории могут претендовать на участие в финале областного фестиваля команд эрудитов «Интеллект-63».

Ко ВТОРОЙ категории относятся сборные команды, не имеющие принадлежности к одному образовательному учреждению, студенты заочной формы обучения и все желающие в возрасте 14-35 лет. Команды второй категории могут стать победителями городского фестиваля команд эрудитов «Интеллект-63», но не могут претендовать на участие в финале областного фестиваля, т.к. не проходят по условиям областного положения. Участники делятся на две возрастные категории: младшая - от 14 до 18 лет (включительно); старшая - от 19 до 35 лет (включительно).

Если команда состоит из игроков разных возрастных категорий, то команде присваивается возрастная категория по старшему игроку команды. Заявки можно прислать по электронной почте intellekt.tlt@yandex.ru, либо по адресу: ул. Коммунистическая, 87а, МБУ ММЦ «Шанс». Не более 3-х команд от образовательного учреждения.

Тольяттинский этап пройдет 2 ноября 2017 года на территории ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», по адресу: ул. Фрунзе 2г. Чемпионы каждого дивизиона получают возможность участвовать в финале областного фестиваля команд эрудитов «Интеллект - 63» в Самаре, защищая честь города.