Прокуратура разъясняет: Что будет за долги по коммунальным услугам

Вопрос от Светкиной Н.А..: «У меня долги за коммунальные услуги, что мне за это может быть?»

Отвечает старший помощник прокурора города Чапаевска Бенделиани К.З.: Законом прямо предусмотрена обязанность собственника вносить оплату за предоставленные ему коммунальные услуги. Согласно законодательству собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения.

Согласно п. 1 ст. 158 ЖК РФ собственник квартиры в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт указанного жилого помещения.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной специализированный потребительский кооператив).

Ответственность по оплате коммунальных услуг целиком лежит на собственнике квартиры. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает также, в частности, и у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора.

Законодательно закреплены положения, предусматривающие ответственность за неоплату коммунальных услуг. Согласно п. 158 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 потребитель несет установленную законодательством Российской Федерации гражданско-правовую ответственность за невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги.

В рамках правового поля за неуплату коммунальные службы вправе ввести для должника ограничение режима потребления электрической энергии, которое вводится при нарушении обязательств по оплате электрической энергии (мощности), если это привело к образованию задолженности потребителя перед гарантирующим поставщиком в размере, соответствующем денежным обязательствам потребителя за два расчетных периода. Также и организация, осуществляющая водоснабжение, вправе прекратить или ограничить водоснабжение при наличии у абонента задолженности по оплате за два расчетных периода, установленных этим договором, и более.

Полное отключение обычно используют, если ограниченное не дало эффекта или же нет возможности ограничить или уменьшить подачу воды и электроэнергии.

Кроме того, Закон предусматривает выплату пени за просрочку по оплате коммунальных услуг. Так, Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, регулирующий порядок расчета размера пеней, которые начинают начислять со второго месяца просрочки. Права на их начисление отражены в п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ. Пени начисляется за каждый день просрочки и ее процент изменяется в зависимости от количества месяцев отсутствия платежа: 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ - начиная со 2 месяца по 3 месяц 1/130 за последующие - начиная с 4 месяца.

Как и любое денежное обязательство, долг за потребленные коммунальные услуги может быть взыскан через суд. На основании представленных взыскателем документов (договора на снабжение, расчета долга) суд выносит судебный приказ, который является судебным актом и исполнительным листом одновременно. Получив судебный приказ на руки через 10 дней, коммунальная организация может сразу обращаться в службу судебных приставов за взысканием задолженности.

В случае, если жилое помещение находится в социальном найме, при наличии задолженности за коммунальные услуги более шести месяцев по требованию наймодателя допускается расторжение договора социального найма жилого помещения в судебном порядке, в результате чего гражданин теряет право проживать в указанной квартире.

При этом, если шестимесячный срок невнесения платы за спорное жилое помещение был прерван внесением ответчиками частичной платы за жилищно-коммунальные услуги, а также имеются уважительные причины, по которым ответчиками своевременно не производится оплата жилого помещения и коммунальных услуг, а именно наличие у них серьезных заболеваний, то суд может предоставить отсрочку для устранения нарушений.

Если квартира является объектом залога по договору ипотечного кредитования, то она может быть изъята за долги по коммунальным платежам.

Во избежание указанных выше проблем, необходимо своевременно производить оплату коммунальных услуг.