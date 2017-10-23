Тольяттинец выиграл первенство ПФО по греко-римской борьбе

20-23 октября в Саранске состоялось Первенство Приволжского Федерального округа России по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 годов рождения (до 16 лет).

В соревнованиях приняли участие спортсмены 13 регионов Приволжского Федерального округа России, всего около 200 человек.

В составе спортивной сборной команды Самарской области спортсмен тольяттинской СДЮСШОР «Спортивная борьба» Никита Мальгин стал победителем в весовой категории 69 кг., сообщает управление физкультуры и спорта горадминистрации.

Никита завоевал право принять участие на первенстве России в Омске.