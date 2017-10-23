Тольяттинец выиграл первенство ПФО по греко-римской борьбе

20-23 октября в Саранске состоялось Первенство Приволжского Федерального округа России по греко-римской борьбе среди юношей 2002-2003 годов рождения (до 16 лет).

В соревнованиях приняли  участие спортсмены 13 регионов Приволжского Федерального округа России, всего около 200 человек.

В составе спортивной сборной команды Самарской области  спортсмен тольяттинской СДЮСШОР «Спортивная борьба» Никита Мальгин стал победителем  в весовой категории 69 кг., сообщает управление физкультуры и спорта горадминистрации.

Никита завоевал право принять участие на первенстве России в Омске.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 23.10.2017 16:45 [100] (0)
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