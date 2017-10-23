В Тольятти мигранта обвиняют в незаконной вырубке деревьев в лесу

На аппаратном совещании в горадминистрации замруководителя У МВД России по г. Тольятти Александр Кизян сообщил о возбуждении уголовного дела по незаконной рубке насаждений в тольяттинском лесу.

24-летний мигрант из Армении с 1 по 21 сентября проводил незаконные вырубки в лесу. Парень не имел временной регистрации на территории Тольятти и ранее был судим за кражу.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». В настоящее время нарушитель помещен в Центр временного содержания иностранных граждан.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 23.10.2017 17:25 [84] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2017, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus