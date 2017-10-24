В Тольятти пройдет День здоровья под девизом «Скажи инсульту нет»

26 октября в 10.00 в Тольятти будет проходить День здоровья, приуроченный к Всемирному Дню здоровья борьбы с инсультом под девизом «Скажи инсульту нет — протяни руку здоровью!».

По данным ВОЗ, инсульт является причиной смерти 6,7 миллиона человек в год во всем мире, и уступает лишь ишемической болезни сердца. Еще совсем недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, однако, в настоящее время около трети случаев приходится на возраст 30-40 лет.

Инсульт - это состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда происходит повреждение или гибель нервных клеток; это быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения, с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций. В России смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире.

В программе Дня здоровья:

Презентация о тревожных признаках инсульта, первой помощи, как защитить себя от риска перенести инсульт.

Школы здоровья.

Консультации специалистов: неврологом, врачом терапевтом, врачом по медицинской профилактике.

Мастер-класс (с демонстрацией приборов) по правилам измерения артериального давления

Видеодемонстрации о профилактике инсульта.

Скрининг диагностика: измерение сахара и холестерина в крови, измерение АД, обследование на Кардиовизоре.

Мероприятие состоится на базе Тольяттинского территориального отдела Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной центр медицинской профилактики» информирует по адресу Степана Разина, 8.