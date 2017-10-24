Тольяттинцам официально разрешили посещать леса

Постановлением администрации Тольятти с 20 октября отменен особый противопожарный режим на территории городского округа, сообщил первый заместитель главы города Игорь Ладыка.

В этом году особый режим действовал с 28 апреля по 20 октября.

В период его действия тольяттинцам нельзя было посещать леса, также вводились ограничения на въезд транспорта в лесной массив. Запрещались любые работы, связанные с разведением огня на лесных участках возле города.

30 октября руководитель департамента общественной безопасности Сергей Басов расскажет об итогах действия особого режима.