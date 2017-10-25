Завтра в Тольятти будут звучать сирены

В период с 24 по 27 октября на территории Самарской области будут проведены плановые учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирует МЧС России.

В ходе проведения учений 26 октября в 10.00 (время местное) будет осуществлен запуск электросирен на всей территории городских округов и муниципальных районов Самарской области.

Прерывистый гудок электросирен будет звучать в течение 3 минут. Звучание электросирен означает сигнал «Внимание Всем!»