Погода

Снег и дождь в Тольятти прекратятся в среду

В первую половину рабочей недели погоду нашего региона будет формировать холодный антициклон, который переместится на Среднюю Волгу со Скандинавского полуострова. Осадки постепенно прекратятся и в середине недели они маловероятны, сообщили специалисты ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температура воздуха в ночные часы ожидается слабо отрицательной, но днем столбик термометра поднимется до положительных значений. Днем температура достигнет +4 градусов, ночью будет опускаться до -7. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Во второй половине недели, с приближением фронтальных разделов южного циклона, снова пойдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица.
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  3. 23.10.2017 18:03 [26] (0)
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