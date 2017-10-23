Снег и дождь в Тольятти прекратятся в среду

В первую половину рабочей недели погоду нашего региона будет формировать холодный антициклон, который переместится на Среднюю Волгу со Скандинавского полуострова. Осадки постепенно прекратятся и в середине недели они маловероятны, сообщили специалисты ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температура воздуха в ночные часы ожидается слабо отрицательной, но днем столбик термометра поднимется до положительных значений. Днем температура достигнет +4 градусов, ночью будет опускаться до -7. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Во второй половине недели, с приближением фронтальных разделов южного циклона, снова пойдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах образуется гололедица.