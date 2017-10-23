СК: Сотрудники администрации Тольятти подозреваются в коррупционных преступлениях

Следственное управление СКР по Самарской области по материалам регионального УФСБ России возбудило уголовное дело в отношении сотрудников администрации Тольятти.

Как сообщили в ведомстве, начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности горадминистрации подозревается в получении взятки, а главный специалист отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, 19 октября 2017 года главный специалист отдела, действуя по указанию своего руководителя, получил от директора по строительству одного из ООО 250 тысяч рублей, для последующей передачи начальнику отдела. Деньги предназначались за подписание ею акта выполненных работ по установке оконных блоков на объекте муниципальной собственности - здание детского сада, содержащего сведения о работах, выполненных с нарушением условий муниципального контракта. 20 октября полученные в качестве взятки средства, подозреваемый передал своему руководителю, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее в администрации прошли обыск и задержания.