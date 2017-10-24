В 2017 году АВТОВАЗ увеличил продажи LADA в России на 16,5%

АВТОВАЗ отчитался о финансовых показателях за 9 месяцев 2017 года. Так, компания увеличила продажи LADA в России на 16,5% и выручку - на 21,5%. АВТОВАЗ сообщает о положительном операционном результате, но подчеркивает потенциальные риски и фокусируется на получении чистой прибыли.

С начала года реализовано в России 221207 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Доля LADA на российском автомобильном рынке (легковые и легкие коммерческие автомобили) увеличилась на 1 процентный пункт до 19,6%. Данная тенденция во многом обусловлена увеличением объема продаж новых моделей LADA Vesta и LADA XRAY. Три автомобиля LADA сохраняют позиции в TOП-10 бестселлеров российского рынка: LADA Granta (2 место), LADA Vesta (3-е) и LADA XRAY (8-е).

Группа АВТОВАЗ увеличила объемы экспортных продаж автомобилей LADA на 61,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016.

Коммерческий успех LADA за 9 месяцев 2017 года, введение новых государственных мер поддержки рынка (госпрограммы ''Первый автомобиль'' и ''Семейный автомобиль''), а также завершающаяся программа обновления автопарка обеспечили Группе АВТОВАЗ рост выручки до 158,6 млрд руб, что на 21,5% больше, чем за 9 месяцев 2016 года, констатируют на предприятии.

Продолжающийся процесс оптимизации затрат и эффект благоприятных валютных курсов обеспечили Группе достижение операционной прибыли в размере 1,9 млрд руб. Чистая прибыль осталась отрицательной и составила -4,5 млрд руб.

Более того, группа АВТОВАЗ подчеркивает сохранение финансовых рисков, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах Компании в IV квартале 2017 года. Это увеличение закупочных цен на сырье, изменение валютных факторов, возможные списания и др. Чтобы нивелировать влияние этих рисков, Компания продолжает реализовывать план оптимизации затрат.