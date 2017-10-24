В России хотят ужесточить наказание за пьяную езду

МВД России предлагает ужесточить ответственность водителей за езду в пьяном виде, увеличив максимальный срок лишения свободы и размер штрафа, предусмотренные за это правонарушение, сообщает ТАСС.

В понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения опубликован соответствующий законопроект.

"Согласно статистическим данным, доля лиц, нарушивших правила дорожного движения в состоянии опьянения, на протяжении последних трех лет остается высокой . Для повышения эффективности противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения законопроектом предлагается увеличить максимальные срок лишения свободы и размер штрафа, установленные санкцией статьи 264.1 ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") УК РФ", - отметили в ведомстве.

Сейчас санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 200 до 300 тыс. рублей либо в размере заработной платы или в виде обязательных работ на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности. Также эта статья предусматривает принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.