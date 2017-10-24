Форвард «Лады» вызван в молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился со списком кандидатов на участие в ежегодной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг, которая пройдет с 6 по 16 ноября в Канаде.

1 ноября на краткосрочный сбор в Новогорске прибудут 27 хоккеистов, и в том числе форвард «Лады» Дамир Рахимуллин, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Рано утром 3 ноября в Канаду вылетят только 23 игрока, а уже за океаном к сборной по ходу турне состав команды будет пополняться девятью российскими игроками из североамериканских лиг.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 24.10.2017 10:03 [75] (0)
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