АВТОВАЗ не планирует новых сокращений персонала

Президент АВТОВАЗа Николя Мор сообщил о том, что предприятие не планирует новых сокращений персонала.

"Мы продолжаем программы улучшения производительности как для рабочих, так и для специалистов, но ситуация нормальная. То есть мы не планируем больше проводить каких- либо сокращений", - приводит его слова ТАСС.

Сейчас в Индустриальном парке работают 1003 сотрудника АВТОВАЗА, сообщил Мор и отметил, что разница по сравнению с прошлым годом и текущей ситуацией заключается в том, что очень многие люди решили воспользоваться пенсионной программой, либо ушли из компании по соглашению сторон. Другая избыточная часть персонала перешла в Индустриальный парк.

"Как вы знаете, Индустриальный парк - это в некотором роде промежуточная схема, то есть переходящие туда сотрудники остаются сотрудниками компании, но у них есть возможность перейти в состав резидентов Индустриального парка, как, например, Сбербанк", - пояснил он.

По словам Мора, на сегодняшний день компания практически сбалансировала ситуацию с точки зрения численности персонала.