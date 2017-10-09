В список жизненно важных включены 60 новых лекарств и 8 препаратов

Правительство расширило список жизненно важных лекарств на 2018 год, в который дополнительно включены восемь препаратов и 60 лекарств, сообщил глава кабмина РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"В том числе для лечения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторых других", - сказал Медведев.

Как уточняется на сайте кабмина, речь идет о восьми новых лекарственных формах для уже включенных в этот список лекарств, пишет ТАСС.

Как заявил Медведев, также существенно расширяется список лекарств для льготников по 25 наименованиям. Глава правительства призвал следить, чтобы лекарства были доступны.

Вице-премьер Ольга Голодец на совещании рассказала, что общий объем российского рынка лекарственных препаратов в 2016 году составил 1,16 трлн руб. По ее словам, по итогам 2017 года ожидается его почти 10% рост. Она отметила, что при определении списка жизненно важных лекарств предусмотрены существенные ограничения по росту их стоимости. По ее словам, в список включены наркотические лекарственные препараты, применяющиеся в процессе лечения онкологических заболеваний, дающие подтвержденный хороший эффект, а также противоопухолевые и гормональные противоопухолевые препараты.

Вице-премьер сообщила, что в списке дорогостоящих лекарств появятся три новых препарата. "Это лечение гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза", - сказала Голодец.

При этом она отметила, что сейчас готовятся предложения не только расширять перечень жизненно важных лекарств, но и убирать устаревшие препараты из списка. Медведев отметил, что изъятие устаревших лекарств из списка должно происходить только после того, как им найдено замещение по фармакологической форме, по непатентованному наименованию, "когда есть понимание того, что один препарат меняет другой".